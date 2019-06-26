У Станиці Луганській почалося розведення сил

“Сьогодні опівдні українські військові відійшли з однієї з позицій, котра знаходилась перед КПВВ "Станиця Луганська". Все відбувалось під наглядом представників ОБСЄ, котрі були по обидві сторони. Крім того, за відведенням військ спостерігав особисто командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за словами Сирського, це перший етап відведення сторін від околиць Станиці Луганської. По сигналу сигнальних ракет з української сторони та сторони бойовиків військові Об’єднаних сил покинули визначені ОБСЄ позиції.

“Наразі не відомо, чи відвів своїх військових противник, за цим уже стежать представники наглядової місії ОБСЄ. Також очікується на днях приїзд представника української Тристоронньої контактної групи Леоніда Кучми для того, аби продовжити роботу з відведення сторін на визначені Мінськими домовленостями рубежі”, - повідомляють в штабі ООС.

В пресцентрі пообіцяли згодом оприлюднити детальний відеозвіт про розведення підрозділів.

Як повідомлялось, Тристороння контактна група ще у 2016 році прийняла рішення про початок розведення сил і засобів на Донбасі на трьох ділянках. У Петрівському і Золотому воно відбулося, проте в районі Станиці Луганської ці спроби впродовж майже трьох років були безрезультатними.

5 червня спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік поінформував, що учасники ТКГ висловили намір 10 червня розпочати розведення сил і засобів на узгодженій ділянці у Станиці Луганській.

Водночас 10 червня процес розведення знову було зірвано через обстріли з боку окупантів.