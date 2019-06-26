На Донбасі сьогодні “гаряче” - окупанти 15 разів відкривали вогонь

Російсько-окупаційні війська від початку доби 26 червня здійснили 15 обстрілів. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

“Станом на 12-ту годину сьогодні, 26 червня, напруга на фронті не спадає, російсько-окупаційні війська здійснили вже 15 обстрілів... За наявною інформацією, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає”, - повідомив речник.

За словами Праути, на Луганському напрямку окупанти близько 3-ї ночі зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів 20 хвилин обстрілювали позиції українських захисників поблизу Луганського. А під ранок двічі вели вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил неподалік Кримського, застосувавши міномети 120-го та 82-го калібрів, озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

На Донецькому напрямку близько 1-ї години ночі російсько-окупаційні війська за 25 хвилин випустили 10 мін 120-го та 5 мін 82-го калібру по позиціях українських військ біля Кам’янки. Також у нічний час зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та кулеметів великого калібру бойовики обстріляли захисників Старогнатівки і Богданівки.

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Крім того, розриви шести ворожих артилерійських снарядів калібру 122 мм зафіксували близько 4-ї ранку військовослужбовці ЗСУ, які виконують бойові завдання поблизу Павлополя. Орієнтовно в цей же час, за словами речника, в районі населеного пункту Новоселівка Друга розірвалися 10 мін калібру 82 мм.

Під час брифінгу також повідомили, що зранку окупанти випустили загалом 27 мін 120-мм калібру під час двох обстрілів опорних пунктів підрозділів Об’єднаних сил на підступах до Авдіївки. А вже о 10-й годині ранку розпочався ворожий обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів позицій українських захисників біля населеного пункту Піски. Вогонь з боку Веселого окупанти вели понад 30 хвилин.

За словами Праути, зі стрілецької зброї російсько-окупаційні війська відкривали вогонь двічі – по оборонцях Широкиного, один раз – неподалік Водяного.

Ситуація на лінії зіткнення перебуває під надійним контролем підрозділів Об’єднаних сил, повідомили в Міноборони.