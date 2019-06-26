Обстріли окупантів пошкодили чотири будинки в Авдіївці
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Укрінформ
Близько 5 ранку 26 червня до Авдіївського відділення поліції надійшло повідомлення про обстріл будинків місцевих жителів в районі провулку Лісний.
Про це повідомляє на сторінці Facebook пресслужба Нацполіції України.
Будинки в Авдіївці, пошкоджені унаслідок обстрілу окупантів
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“Повідомлення про обстріл надійшло до Авдіївського відділення поліції сьогодні близько 04.40 від місцевих мешканців. В результаті обстрілу пошкоджено чотири будинки, які розташовані по провулку Лісний”, - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, постраждалих та поранених серед мирного населення внаслідок обстрілу немає.