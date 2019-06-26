Обстріли окупантів пошкодили чотири будинки в Авдіївці

Будинки в Авдіївці, пошкоджені унаслідок обстрілу окупантів

“Повідомлення про обстріл надійшло до Авдіївського відділення поліції сьогодні близько 04.40 від місцевих мешканців. В результаті обстрілу пошкоджено чотири будинки, які розташовані по провулку Лісний”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, постраждалих та поранених серед мирного населення внаслідок обстрілу немає.