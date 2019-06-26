Окупанти 32 рази обстріляли позиції ЗСУ, семеро поранених

25 червня збройні формування Російської Федерації 32 рази порушили режим припинення вогню. З них п'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.

Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, передає штаб ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 19 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: тричі поблизу Лебединського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; чотири рази район населеного пункту Авдіївка – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; двічі поряд із Мар'їнкою – з мінометів калібру 120 мм та автоматичних гранатометів; двічі околиці Опитного – з мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів; двічі неподалік Водяного – із гранатометів різних систем та стрілецької зброї; двічі в районі населеного пункту Новотроїцьке – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; околиці Невельського – з великокаліберного кулемета; поряд із Талаківкою – зі стрілецької зброї; поблизу Широкиного – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Богданівки – з великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 13 разів: район населеного пункту Шуми – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета; тричі околиці Південного – з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; чотири рази поблизу Кримського – з міномета калібру 120 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; тричі у районі населеного пункту Новолуганське – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; околиці Травневого - з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї; поблизу Зайцевого – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

За минулу добу п’ять українських військовослужбовців отримали поранення, ще двоє – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 25 червня двох окупантів поранено.

Від початку поточної доби ворог дев'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив вісім обстрілів позицій українських захисників: двічі поблизу населеного пункту Широкине – зі стрілецької зброї; околиці Старогнатівки – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета; у районі населеного пункту Кам'янка – з мінометів калібру 120 та 82 мм; поряд із Богданівкою – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета; околиці Павлополя – з міномета калібру 120 мм; поблизу Водяного – зі стрілецької зброї; у районі населеного пункту Новоселівка Друга – з мінометів калібру 82 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні один раз, неподалік Луганського, з гранатометів різних систем.