Окупанти 11 разів порушували "тишу", четверо військових поранені
Про це повідомили у прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил.
Поблизу населеного пункту Лебединське бойовики застосували ручний протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та стрілецьку зброю.
Біля Авдіївки позиції українських військових були обстріляні з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Бойовики обстрілювали з автоматичного гранатомета околиці Мар'їнки, з міномета 82 мм — опорні пункти біля Водяного, з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета — район Новотроїцького.
Бойовики також обстріляли захисників Шумів з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета. Позиції Об'єднаних сил біля Південного потрапили під обстріл з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї. По околицях Кримського відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета.
Нагадаємо: упродовж 24 червня та ранку 25 червня бойовики 44 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, внаслідок чого двоє військових дістали поранення, а ще двоє — бойові травмування.