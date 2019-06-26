Окупанти 11 разів порушували

Окупанти 11 разів порушували "тишу", четверо військових поранені

Укрінформ
Від початку доби 25 червня бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових на Донбасі, внаслідок чого троє українських військовослужбовців дістали поранення, ще один — бойову травму.

Про це повідомили у прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил.

Поблизу населеного пункту Лебединське бойовики застосували ручний протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та стрілецьку зброю.

Біля Авдіївки позиції українських військових були обстріляні з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Бойовики обстрілювали з автоматичного гранатомета околиці Мар'їнки, з міномета 82 мм — опорні пункти біля Водяного, з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета — район Новотроїцького.

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Бойовики також обстріляли захисників Шумів з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета. Позиції Об'єднаних сил біля Південного потрапили під обстріл з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї. По околицях Кримського відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета.

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Нагадаємо: упродовж 24 червня та ранку 25 червня бойовики 44 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, внаслідок чого двоє військових дістали поранення, а ще двоє — бойові травмування.

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