Окупанти обстріляли з гранатометів три населені пункти на Донбасі

Російсько-окупаційні війська від початку доби обстріляли з ручних гранатометів РПГ та стрілецької зброї захисників Лебединського, Авдіївки та Шум.

Внаслідок обстрілів двоє українських захисників отримали поранення, ще двоє травмовані.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

“Від початку поточної доби, станом на 12.00 в районі проведення операції зафіксовано три збройні провокації з боку російсько-окупаційних військ. Вогонь з артилерії і мінометів противник сьогодні поки не вів, але активно застосовував гранатомети різних типів”, - повідомив речник.

За словами Мотузяника, о 02.00 з напрямку населеного пункту Саханка російсько-окупаційні війська обстріляли з ручних гранатометів РПГ та стрілецької зброї околиці с. Лебединське. О пів на сьому ранку окупанти здійснили кілька пострілів зі станкових протитанкових гранатометів в бік захисників Авдіївки. Окрім того, близько 09.00 ранку зафіксовано ворожий обстріл з автоматичних та ручних гранатометів в районі с. Шуми.

“За оперативною інформацію, з початку поточної доби, внаслідок активного застосування противником гранатометного вогню, у лавах українських військ є санітарні втрати: двоє українських воїнів поранені та ще двоє травмовані”, - повідомив Мотузяник.

За словами речника, усіх військових оперативно евакуйовано з бойових позицій та надано медичну допомогу. Ситуація в районі ООС стабільна та цілком контрольована українськими військовослужбовцями, повідомили у пресслужбі.