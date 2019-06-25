Окупанти гатять з мінометів та 152-мм артилерії, є поранені

Окупанти гатять з мінометів та 152-мм артилерії, є поранені

Укрінформ
За минулу добу окупанти 44 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“24 червня збройні формування Російської Федерації 44 рази порушили режим припинення вогню. З них п'ятнадцять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 33 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил: тричі поблизу ВОДЯНОГО – з артилерійських систем калібру 152 мм, міномету калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; п’ять разів район населеного пункту АВДІЇВКА – з мінометів калібру 120 мм та автоматичних гранатометів; поряд КРАСНОГОРІВКИ – зі станкового протитанкового гранатомету; шість разів околиці ПАВЛОПОЛЯ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; сім разів поблизу МАР'ЇНКИ – з міномету калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; двічі в районі населеного пункту БОГДАНІВКА – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї; три рази неподалік ШИРОКИНОГО – з міномету калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; околиці КАМ'ЯНКИ – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету; поряд ПІСОК - з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; двічі район населеного пункту НОВОСЕЛІВКА ДРУГА – з міномету калібру 82 мм, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; неподалік ЧЕРМАЛИКУ – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї; околиці ТАЛАКІВКИ – зі станкового протитанкового гранатомету.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 11 разів: двічі район населеного пункту ПІВДЕННЕ – з мінометів калібру 82 та 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; два рази неподалік НОВГОРОДСЬКОГО - з мінометів калібру 82 та 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; околиці НОВОЛУГАНСЬКОГО – з артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм; двічі район населеного пункту КРИМСЬКЕ – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету; три рази поряд ЛУГАНСЬКОГО – з автоматичних гранатометів; неподалік КРЯКІВКИ – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

У штабі повідомили, що за минулу добу два українських військовослужбовця отримали поранення, ще двоє – бойове травмування.

Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.

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