На Донбасі окупанти двічі намагалися збити безпілотник ОБСЄ

Бойовики російських окупаційних сил двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї в напрямку безпілотного літального апарата СММ ОБСЄ.

Про це повідомляється в опублікованому в понеділок звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла станом на 23 червня.

"Упродовж дня 23 червня спостерігачі, які здійснювали політ міні-БПЛА СММ поблизу н. п. Золотое-5 (Михайлівка; непідконтрольний урядові, 58 км на захід від Луганська), чули 16 пострілів зі стрілецької зброї на відстані орієнтовно 0,8–1,5 км на північний захід, які, за оцінкою, були спрямовані на БПЛА, що пролітав за 1 км на північний захід", - йдеться у звіті.

Зазначається, що через 3 хвилини команда СММ почула ще 15 пострілів і чергу зі стрілецької зброї на відстані приблизно 0,8–1 км на північний захід - все, за оцінкою, було спрямовано на БПЛА, що пролітав за 500 м на північний схід від позиції патруля.

Команді Місії вдалося посадити безпілотник і негайно покинути цей район.

"Коли спостерігачі виконували другий політ міні-БПЛА поблизу н. п. Первомайськ (непідконтрольний урядові, 58 км на захід від Луганська), вони почули 4 постріли зі стрілецької зброї на відстані орієнтовно 200–300 м на південний схід, які, за оцінкою, були спрямовані на БПЛА, що пролітав приблизно за 200 м на південний схід від позиції патруля", - повідомили в СММ ОБСЄ.

Через чотири хвилини команда СММ почула дві черги зі стрілецької зброї на відстані близько 200–300 м на південний схід, які, за оцінкою, були спрямовані на БПЛА, що на той момент пролітав над позицією патруля в режимі посадки.

Як і в попередньому випадку, команда Місії посадила літальний апарат і негайно залишила вказаний район.