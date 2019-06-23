На окупованій Луганщині СММ виявила 30

На окупованій Луганщині СММ виявила 30 "Градів"

Укрінформ
Члени патруля СММ ОБСЄ зафіксували 30 реактивних систем залпового вогню "Град", розміщених із порушенням ліній відведення в окупованих Росією районах Луганської області.

Про це йдеться в опублікованому в суботу звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла станом на 21 червня.

"20 червня безпілотний літальний апарат (БПЛА) СММ дальнього радіуса дії виявив 8 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ; БМ-12, "Град", 122 мм) на полігоні біля н. п. Міусинськ (62 км на південний захід від Луганська); 22 РСЗВ (БМ-21 "Град") біля н. п. Хрустальний (кол. Красний Луч; 56 км на південний захід від Луганська)", - йдеться у звіті.

Крім того, 20 червня Місія ОБСЄ зафіксувала десятки інших зразків важкого озброєння на окупованому Донбасі, яке було розміщене за лініями відведення, але поза межами виділених місць зберігання.

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Так, БПЛА СММ дальнього радіуса дії виявив 4 зенітні ракетні комплекси (9К35 "Стріла-10"), 6 танків (Т-64), 9 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм) і 12 буксируваних гаубиць (Д-30 "Жаба", 122 мм) на полігоні біля Міусинська, а також 29 буксируваних гаубиць (2А65 "Мста-Б", 152 мм — 5 од., Д-30 — 6 од. і 18 од. невстановленого типу), 6 самохідних гаубиць (2С1) і 4 протитанкові гармати (МТ-12 "Рапіра", 100 мм) поблизу Хрустального.

Поруч із цим, БПЛА СММ малого радіуса дії виявив 25 танки (Т-72 — 20 од., Т-64 — 4 од., ймовірно Т-72 — 1 од., а також імовірно танки (невстановленого типу) — 8 од.) на полігоні біля н. п. Тернове (57 км на схід від Донецька).

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