ОБСЄ зафіксувала на Донеччині п'ятиразове збільшення обстрілів

СММ ОБСЄ зафіксувала попередньої доби різке збільшення порушень режиму припинення вогню в Донецькій області.

Про це йдеться в опублікованому в суботу звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла станом на 21 червня.

"У Донецькій області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зокрема зафіксувавши більше вибухів (приблизно 380), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 70 вибухів)", - йдеться у звіті.

Зазначається, що більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на схід та південний схід від н. п. Залізне (підконтрольний урядові, 42 км на північний схід від Донецька), на південь, південний схід і південний захід від н. п. Чермалик (підконтрольний урядові, 31 км на північний схід від Маріуполя) та на схід від н. п. Гнутове (підконтрольний урядові, 20 км на північний схід від Маріуполя). При цьому близько 60 вибухів було зафіксовано на південь та захід від Донецької фільтрувальної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька).

У Луганській області Місія “констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши, аналогічну кількість вибухів (165), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (приблизно 170 вибухів)”.

Майже всі випадки порушення режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південний схід від н. п. Попасна (підконтрольний урядові, 69 км на захід від Луганська).

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Також спостерігачі ОБСЄ зафіксували збільшення обстрілів з боку російсько-окупаційних сил на ділянках розведення сил.

"У ніч із 20 на 21 червня, ведучи спостереження на північній околиці Попасної, члени патруля Місії чули близько 155 вибухів невизначеного походження і орієнтовно 4600 черг і пострілів із великокаліберного кулемета та стрілецької зброї, що лунали впродовж 5 годин у районах на південний схід від Попасної в межах трохи більше 5 км від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська)", - йдеться у звіті.

Вдень 21 червня, здійснюючи моніторинг на північній околиці Попасної, члени патруля Місії чули сім вибухів невизначеного походження і близько 12 черг і пострілів із великокаліберного кулемета та стрілецької зброї (за оцінкою, все - поза ділянкою розведення, але в межах 5 км від неї).

Того ж дня, перебуваючи на східній околиці н. п. Станиця Луганська (підконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Луганська), команда СММ чула три постріли невизначеного походження (за оцінкою, поза ділянкою розведення в районі Станиці Луганської, але в межах 5 км від неї).