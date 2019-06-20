ОБСЄ зафіксувала обстріл позицій ЗСУ окупантами в Станиці Луганській

Патруль СММ ОБСЄ зафіксував 15 червня наслідки обстрілу спостережного пункту передової позиції ЗС України на ділянці розведення сил і засобів у районі н. п. Станиця Луганська.

Про це повідомляється в опублікованому у середу звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"15 червня на ділянці розведення сил і засобів у районі н. п. Станиця Луганська (підконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Луганська) спостерігачі зафіксували 10 пробоїн (діаметром 1–2 см, розташованих на висоті від 0,2 до 4 м над землею) на спостережному пункті передової позиції Збройних сил України, а також поблизу неї: 2 пробоїни виявлено на південній внутрішній стіні цього спостережного пункту, ще 2 — з південної зовнішньої стіни пункту, і 6 — на двох військових загородженнях (одне загородження — з мішків з піском, інше — бетонне), що розташовані безпосередньо на південь від спостережного пункту", - йдеться у звіті.

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За оцінкою Місії, усі пробоїни утворилися "нещодавно внаслідок вогню зі стрілецької зброї".

Як повідомляв Укрінформу, у середу спецпредставник чинного голови ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік заявив, що після того, як на переговорах у Мінську два тижні тому було заявлено про намір розвести сили та засоби в районі Станиці Луганської, обстріли в цьому районі почастішали.