Окупанти відкривали вогонь біля чотирьох населених пунктів

З початку доби російські окупаційні війська чотири рази відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил, внаслідок чого один український боєць загинув і один був поранений.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

"Від початку доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у вечірньому зведенні.

Як зазначається, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" здійснено три обстріли позицій Об'єднаних сил. Зокрема, поблизу Новотроїцького українських військових окупанти обстрілювали з напрямку Докучаєвська з гранатометів різних систем; у районі Лебединського, з напрямку Саханки, – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; у Мар'їнці, з напрямку Луганського, – зі стрілецької зброї.

Один обстріл зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Тут бойовики з автоматичних гранатометів вели вогонь по українських позиціях поблизу Новозванівки з напрямку Калинового.

"Унаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець загинув, ще один дістав поранення. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - заявляють у пресцентрі.

Як повідомлялося, 18 червня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.