На Донбасі сьогодні загинув військовий, окупанти чотири рази порушили “тишу”
Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.
“Станом на 12-ту годину сьогодні, 19 червня, російсько-окупаційні війська здійснили 4 обстріли. На Луганському напрямку окупанти з 10.35 до 10.50 з боку населеного пункту Калинове з автоматичних гранатометів вели вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил, обладнаних неподалік Троїцького. Решта 3 обстріли відбулися у нічний час на Донецькому напрямку”, - повідомив речник.
За словами Праути, “близько 1-ї години ночі 20-хвилинний ворожий обстріл з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів зафіксовано в районі Миколаївки”. Крім того, з першої години ночі протягом 30 хвилин окупанти з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали позиції українських військ поблизу Лебединського, а також влаштували 10-хвилинну провокацію із застосуванням стрілецької зброї біля Мар’їнки.
“З глибоким сумом змушений повідомити, що за поточну добу внаслідок ворожих обстрілів один український воїн загинув. Одного військовослужбовця Збройних сил України з пораненням евакуйовано до медичного закладу для надання необхідної допомоги”, - повідомив Праута.
У Міноборони висловили співчуття рідним, близьким та бойовим побратимам загиблого Героя. Втрати окупантів наразі уточнюються.