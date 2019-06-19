На Донбасі сьогодні загинув військовий, окупанти чотири рази порушили “тишу”

Російсько-окупаційні війська від початку доби здійснили чотири обстріли позицій Об'єднаних сил, внаслідок чого один український захисник загинув, ще один отримав поранення та був госпіталізований.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

“Станом на 12-ту годину сьогодні, 19 червня, російсько-окупаційні війська здійснили 4 обстріли. На Луганському напрямку окупанти з 10.35 до 10.50 з боку населеного пункту Калинове з автоматичних гранатометів вели вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил, обладнаних неподалік Троїцького. Решта 3 обстріли відбулися у нічний час на Донецькому напрямку”, - повідомив речник.

За словами Праути, “близько 1-ї години ночі 20-хвилинний ворожий обстріл з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів зафіксовано в районі Миколаївки”. Крім того, з першої години ночі протягом 30 хвилин окупанти з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали позиції українських військ поблизу Лебединського, а також влаштували 10-хвилинну провокацію із застосуванням стрілецької зброї біля Мар’їнки.

“З глибоким сумом змушений повідомити, що за поточну добу внаслідок ворожих обстрілів один український воїн загинув. Одного військовослужбовця Збройних сил України з пораненням евакуйовано до медичного закладу для надання необхідної допомоги”, - повідомив Праута.

У Міноборони висловили співчуття рідним, близьким та бойовим побратимам загиблого Героя. Втрати окупантів наразі уточнюються.