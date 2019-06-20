У Мінську знову не вдалося узгодити "хлібне перемир'я"

Під час засідання робочої групи з безпеки Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у середу в Мінську сторони не змогли узгодити текст спільної заяви з приводу так званого "хлібного перемир'я".

Про це йдеться у повідомленні для друку Спеціального представника Чинного глави ОБСЄ в Україні та ТКГ Мартіна Сайдіка, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Попри очевидну зацікавленість сторін у так званому "хлібному перемир'ї", вони, на жаль, сьогодні ще не змогли прийти до спільної думки з тексту спільної заяви", - заявив Сайдік.

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Він підкреслив, що це перемир'я, спільно з широкою протимінною діяльністю, необхідне цивільному населенню, яке проживає в зоні конфлікту. Перемир'я також необхідне дітям, у яких нещодавно закінчився навчальний рік, і які мають право на канікули без страху, додав спецпредставник ОБСЄ.

За його словами, учасники ТКГ та її робочі групи у середу продовжували "обговорення тих ідей, над якими вони почали роботу на нашій останній зустрічі", що "вимагає ретельної підготовчої роботи".

Сайдік також висловився з приводу розведення сил і засобів в районі Станиці Луганській: "Намір почати його, висловлене сторонами в Мінську два тижні тому, поки не було здійснено. Причиною тому стали порушення режиму припинення вогню. Однак варто зазначити, що вони з'явилися після того, як сторони висловили цей намір. До того порушень режиму припинення вогню досить довго не було. У мене є відчуття, що сторони дійсно хочуть розведення сил і засобів у Станиці Луганській. І я сподіваюся, що воно відбудеться, але точну дату сьогодні передбачити не можу".

Економічна робоча група ТКГ серед інших питань порядку денного, особливу увагу приділила питанням водопостачання в Донецькій і Луганській областях по обидві сторони від лінії зіткнення.

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Гуманітарна робоча група продовжила обговорення питань, пов'язаних з обміном утримуваних, пошуком осіб, зниклих безвісти, а також можливостями поліпшення умов перетину лінії зіткнення через пункт пропуску в Станиці Луганській.

"Політична робоча група обговорила питання своєї традиційного порядку денного – імплементації "формули Штайнмайера", амністії та місцевих виборів в ОРДО й ОРЛО", - повідомив Сайдик.