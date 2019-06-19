ТКГ знову збереться в Мінську 2 липня

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Сході України відбудеться в Мінську 2 липня.

Про це журналістам повідомив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік, передає БЕЛТА.

Говорячи про підсумки сьогоднішнього засідання ТКГ, Сайдік зазначив, що сторони переговорів поки що не дійшли єдиної думки щодо тексту спільної заяви про "хлібне перемир'я". Він також висловив сподівання, що угоди про припинення вогню буде досягнуто в ході наступної зустрічі контактної групи, а то й раніше.

"Це перемир'я, спільно з широкою протимінної діяльністю, необхідне цивільному населенню, яке живе в зоні конфлікту. Воно потрібно дітям, у яких нещодавно закінчився навчальний рік. Діти мають право на канікули без страху", - наголосив спецпредставник ОБСЄ.

Говорячи про розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської, яке мало відбутися 10 червня, однак не відбулося, Сайдік зазначив, що у нього є відчуття того, що сторони дійсно хочуть цього. Він також висловив сподівання, що розведення відбудеться, проте точну дату назвати поки що неможливо.

За його словами, економічна підгрупа особливу увагу сьогодні приділила питанням водопостачання в Донецькій і Луганській областях по обидві сторони від лінії зіткнення. "В економічній підгрупі було також розпочато дискусію про усунення перешкод для економічних відносин через лінію зіткнення, але говорити про деталі передчасно", - заявив Сайдік.

Водночас, на запитання про те, чи стала атмосфера переговорів активнішою після обрання Президентом України Володимира Зеленського, дипломат відповів ствердно.