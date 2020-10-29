Нелегальний ринок автозапчастин. Загрози для економіки та споживача
29 жовтня, 15:00 - пресбрифінг на тему: "Нелегальний ринок автозапчастин. Загрози для економіки та споживача"
29 жовтня 2020
29 жовтня, 15:00 - пресбрифінг на тему: "Нелегальний ринок автозапчастин. Загрози для економіки та споживача"
Відомий чернігівський мандрівник, журналіст і письменник Олександр Волощук перетнув Україну пішки з крайньої північної точки до крайньої південної і здолав понад 1000 км.
В Україні станом на 29 жовтня лабораторно підтверджено 370 417 випадків COVID-19, з них за добу – 7 342
Перу перейшла до четвертої фази відкриття кордонів після карантину, яка передбачає початок реактивації туризму. Від листопада мандрівників почнуть пускати до древнього міста Мачу-Пікчу.
29 жовтня, 13:30 - пресконференція з нагоди презентації Всеукраїнської онлайн-платформи шкільних медіа Youth MediaLab та практичного посібника “Порадник юним журналістам”
На Київщині 14 дитсадків перевели на карантин.
Укрзалізниця має намір знизити ціни на квитки для пасажирів та не збільшувати їх цьогоріч і на початку наступного.
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що наступний пленарний тиждень «відбудеться».
29 жовтня, 12:30 - круглий стіл на тему: «Ризики та захист: законодавче регулювання та практика
Станом на 29 жовтня місто Київ та жодна область України не готові до послаблення карантину.
Міністерство фінансів очікує від новопризначеного голови митниці - виконання доходів бюджету та продовження реформи.
300 років у Росімперії була монополія на виробництво спирту, яку Україна “успішно” зберігає 30 років незалежності
У 3-му кварталі 2020 року використання дата-трафіку на одного абонента зросло на 50%, на стільки ж збільшилася кількість абонентів, які користуються зв’язком 4G.
29 жовтня, 10:00 - експертна дискусія на тему: “Чи потрібен Україні великий Державний герб?”
29 жовтня, 9:30 - пресконференція на тему: «Політичний квартал: осінь 2020. Оцінки, висновки, прогнози»
Кількість померлих від коронавірусної інфекції у Канаді перевищила 10 тисяч, у деяких регіонах відновлюють скасовані раніше карантинні обмеження.
28 жовтня 2020
Франція повертається до жорсткіших обмежувальних заходів через ескалацію епідемії коронавірусу.
Очікуючи у цей непевний час проблиск світла надії, самі станьмо для когось променем радості й віри
За минулу добу в Італії зафіксували новий коронавірусний антирекорд: COVID-19 підтвердили майже у 25 тис. людей.
Вінницький обласний краєзнавчий музей 31 жовтня влаштує для відвідувачів вечірню театралізовану екскурсійну програму "Музей таємниць. Скелети з музейної шафи".
У Франції зафіксовано значне зростання летальних випадків від коронавірусної хвороби за добу.
В Україні минулої доби, 27 жовтня, зареєстровано 7 474 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 363 075.
За період непроживання у гуртожитках під час дистанційного навчання студентам мають повертати кошти або зараховувати їх як платіж на наступний період.
Влада під час дії режиму надзвичайної ситуації організовує виявлення хворих та контактних, їх ізоляцію і госпіталізацію, інформування населення і дезінфекцію об’єктів та територій, спецобробоку техніки.
У неділю, 25 жовтня, в Україні відбулися місцеві вибори
Кабінет Міністрів погодив кандидатуру гендиректора міжнародного аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна на посаду голови Державної митної служби України.
Високопосадовець адміністрації Трампа заразився коронавірусом після поїздки до Європи, де зустрічався з державним керівництвом трьох країн, що викликало занепокоєння про можливе поширення вірусу в уряді США.
Кабінет Міністрів виділив додаткові 1,3 млрд грн на бюджетні програми щодо допомоги по безробіттю.
Кабінет Міністрів подовжив режим надзвичайної ситуації в Україні до 31 грудня.
У Верховній Раді запевняють, що не будуть позбавляти акредитації справжніх журналістів.
28 жовтня, 15:00 - презентація аналітичного дослідження «Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти»
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликає компанії переводити працівників на дистанційну роботу для запобігання розповсюдженню коронавірусу.
Кабінет Міністрів виділив на доплати поліцейським майже 2 мільярди гривень із так званого «коронавірусного» фонду.
У Києві з 29 жовтня після канікул відновлюється навчання у школах.
За минулу добу, 27 жовтня, кількість киян, які захворіли на коронавірус, збільшилася на 563 особи.
Жодна область не готова до пом'якшення карантину - МОЗ
Відсьогодні, з 28 жовтня, учні 5-11 класів загальноосвітніх закладів Чернігова навчатимуться дистанційно.
Кабінет Міністрів врегулював обмеження виплат керівникам та членам наглядових рад державних підприємств.
В Івано-Франківську готують корпус пологового будинку для прийому хворих з COVID-19.
Станом на ранок 28 жовтня в Збройних силах України на COVID-19 хворіють 1390 осіб, нових випадків за добу – 101.
У Київській області підтверджені вже 15 465 випадків захворювання на коронавірус, у тому числі в 1275 дітей та у 1555 медичних працівників.
28 жовтня, 11:00 - заключна пресконференція на тему: «Про реалізацію Національного проєкту «Бортництво Полісся: архаїчна традиція у сучасному вимірі»
28 жовтня, 11:00 - відкриття фотовиставки «Аргентина очима жінок-мисткинь»
На Закарпатті на даний момент виділено 1270 ліжок для хворих на COVID-19, із них 50% уже зайняті.
Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоза оголосив, що йде на самоізоляцію після контакту з людиною, яка отримала позитивний результат тесту на коронавірус.
Станом на 28 жовтня місто Київ та жодна область України не готові до послаблення карантину.
Очільник Луганщини Сергій Гайдай відкрив ще один об’єкт «Великого будівництва» у Станиці Луганській - спортивний зал, який відремонтовано на виконання доручення Президента Володимира Зеленського.
У школах Івано-Франківська 28 жовтня розпочнеться звичне навчання, на карантині залишаться два дитсадки.
27 жовтня 2020
У Чернівцях за паралельним підрахунком партії "Слуга народу", до міської ради проходять сім політичних сил, а перемогу здобуває партія "Єдина альтернатива".
В окупованому Криму почався судовий процес над учасником батальйону імені Челебіджихана громадянином України Меджитом Аблямитовим.
Росія намагається перекласти відповідальність за ситуацію на півострові на Україну
25 жовтня відбувся другий тур виборів до парламенту Литви
Знаменитий Кельнський карнавал 11 листопада цього року не відбудеться через ситуацію з COVID-19.
Європейська бізнес асоціація пропонує скоригувати умови обов’язкового для українського бізнесу декларування зміни цін на соціально значущі товари.
Тарифи Київстар для абонентів старшого віку «Дзвінки для батьків» та «Інтернет для батьків» вже підключили понад 130 тисяч абонентів.
Фільм «Парфенон/Стасіс» Мантаса Кведаравічюса 29 жовтня виходить у прокат, проте напередодні його можна переглянути на Kharkiv MeetDocs.
У трьох районах Чернівецької області та в містах Чернівці і Новодністровськ, які входять до червоної зони, відсьогодні обмежують роботу закладів громадського харчування.
Торгова мережа Фокстрот однією з перших на ринку ритейлу побутової техніки та електроніки спільно з перевізником Ipost реалізувала для покупців експресспосіб отримання онлайн-замовлень.
У заступників керівника Офісу Президента Юлії Ковалів та Андрія Смирнова виявили коронавірусну інфекцію, вони перебувають на самоізоляції.
У Миколаєві працівники культури, розважальних закладів та сфери харчування вийшли на мітинг проти заборони їм працювати через віднесення обласного центру до "червоної" карантинної зони.