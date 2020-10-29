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Пошук: "карантин"

29 жовтня 2020


КАРАНТИН

В Україні станом на 29 жовтня лабораторно підтверджено 370 417 випадків COVID-19, з них за добу – 7 342

28 жовтня 2020


КАРАНТИН

В Україні минулої доби, 27 жовтня, зареєстровано 7 474 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 363 075.  


У чиновника Держдепу США виявили COVID-19 після переговорів у Європі

Високопосадовець адміністрації Трампа заразився коронавірусом після поїздки до Європи, де зустрічався з державним керівництвом трьох країн, що викликало занепокоєння про можливе поширення вірусу в уряді США.

27 жовтня 2020

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