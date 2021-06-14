У М’ясомаркетах МХП запрацювали відділи кулінарії

Відділи кулінарії вже запрацювали у дванадцяти М’ясомаркетах МХП, які розташовані в Київській області, у Києві, Чернігові та в Черкасах.

По це Укрінформу повідомили в пресслужбі холдингу.

“Відділи з кулінарією вже запрацювали у дванадцяти магазинах, які розташовані в Київській області, м. Києві, м. Чернігові та в м. Черкасах. Масштабуватися планується на усі магазини мережі”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перелік страв поки що складається з 36 позицій. Це салати – Грецький, Вінегрет, Цезар; гарніри – картопля, каші, овочі гриль; основні страви – азу з картоплею та м'ясом, плов із куркою; м’ясні страви – гомілка куряча-гриль, ніжка куряча, відбивні та котлети; сніданки у вигляді млинців, сирників та запіканок та інші страви. В майбутньому планується додавати позиції залежно від бажань клієнта.

«Час – найцінніший ресурс, який неможливо повернути. І я б хотів, щоб ми менше часу витрачали на рутину, а більше – один на одного, на спілкування і радість », – зауважив засновник МХП Юрій Косюк.

У 2020 компанія взяла трансформаційний курс з сировинної компанії в кулінарну. Команда МХП постійно вивчає побажання покупців та приймає рішення з удосконалення мережі магазинів. Оскільки покупці хочуть менше часу витрачати на приготування їжі, в компанії вирішили впровадити вже повністю готове рішення, запустивши кулінарію у промисловому масштабі, додали в холдингу.

«Готові страви у М’ясомаркеті – це логічне продовження трансформації компанії МХП з сировинної в кулінарну. Ми пропонуємо нашим споживачам смачні та якісні страви до столу, які готуються професійними кухарями з багаторічним досвідом роботи на сучасному обладнанні, тільки зі свіжих продуктів і безпрецедентними стандартами харчової безпеки BRC (BRC Global Standard for Food Safety - стандарт з харчової безпеки, що вимагає документального підтвердження якості та безпеки харчової продукції; опублікований британським консорціумом операторів роздрібної торгівлі (British Retail Consortium), визнаний Глобальною ініціативою з харчової безпеки (GFSI), - ред.) Фактично, ми запустили новий стандарт у кулінарії, щоб покращити та полегшити життя людей щодо приготування їжі», – зазначив директор департаменту маркетингу МХП Олексій Безуглий.

Як повідомлялося вже другий рік поспіль мережа магазинів М’ясомаркет МХП відкриває свої магазини для споживачів та пропонує свіже, якісне м’ясо та іншу їжу в кроковій доступності клієнтів. На сьогодні, відкрито вже понад 70 магазинів.

Фото: МХП