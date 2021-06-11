На Прикарпатті печуть хліб на диких дріжджах

Хліб на природній заквасці довше зберігається і вважається низькокалорійним.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла власниця пекарні на Прикарпатті Юлія Василик.

За її словами, хліб на диких дріжджах добре зберігається. Без холодильника – до тижня, у холодному місці – три тижні. Також він не пліснявіє, оскільки випікається на природній заквасці.

«Закваску я веду більше року. Її складові – вода і житнє борошно, яке треба постійно «годувати», щоб доводити культуру, яка у своєму складі має дикі дріжджі та кисломолочні бактерії. Тобто, це не пекарські дріжджі, а симбіоз кисломолочних бактерій і дріжджів. Чому вони «дикі»? Бо є на оболонці пшениці або ячменю. Вони починають самотужки бродити так само, як молоко сквашується кисломолочними бактеріями. Так і пшениця має свої бактерії, які у взаємодії з водою утворюють закваску і на ній росте хліб», - розповідає Юлія.

Вона запевняє, попри те, що такий хліб є низькокалорійним, він досить ситний.

Фото з відкритих джерел