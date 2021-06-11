У суботу пройде наймасовіший веломарафон Західної України «Львівська Сотка-2021»

У суботу, 12 червня, відбудуться щорічні любительські змагання у форматі марафону, що проходять навколо Львова – «Львівська Сотка-2021». Організатором змагань уже традиційно є Львівський велоклуб.

Про це повідомляє Львівська міська рада, передає Укрінформ.

«Наймасовіші велозмагання у Західній Україні зберуть тисячу учасників з різних куточків України та з-за кордону. Учасники веломарафону повинні подолати 100 км за ліміт у 10 годин. До участі у марафоні допускаються учасники на різноманітних велосипедах: шосейних, гірських, міських, гібридах, трекових та інших», - йдеться в повідомленні.

Усіх учасників, які вклались у ліміт, на фініші нагороджуватимуть заохочувальними призами. Крім того, призами нагороджують трійку тих, хто першими проходить всю дистанцію, та тих, хто першими проходить проміжний «гірський» фініш. Нагородження відбувається окремо в чоловічій та жіночій категоріях.

Традиційно подія починається із реєстрації учасників на площі Ринок. Урочистий старт відбудеться у самому серці Львова о 10.20 год.