Підприємниця з Донецької області створює капсульні колекції одягу

Жінка розвиває швейний бізнес вже 19 років, а швейне обладнання отримала завдяки грантовій підтримці Проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України».

Про це йдеться на Фейсбук-сторінці проєкту USAID, передає Укрінформ.

За словами Олени Німаніхіної, раніше одяг кроїли самотужки. Відтепер створюють сукні, спортивні костюми, светри та капсульні колекції завдяки широкоформатному монітору, потужному комп’ютеру, плотеру для друку лекал та програмному забезпеченню.

«Ми почали створювати капсульні колекції. Наша капсульна колекція – це десяток моделей одягу, кожна з яких доповнює іншу та створює цілісний образ. До цього нас підштовхнув карантин. Люди стали витрачати гроші більш економно, при цьому клієнти хочуть унікальності. Раніше ми шили серію одягу на сезон та продавали його, зараз змінюємо цей підхід. Через карантин у нас з’явилися складнощі з поставками тканини, ми маємо на це зважати, мислити стратегічно, так ми прийшли до створення колекцій», - зазначив співзасновник підприємства Віктор Німаніхін.

Як зазначається у повідомленні, нове обладнання дозволить раціонально використовувати тканину. Наразі закрійниці навчаються працювати на ньому.

У планах Олени Німаніхіної придбати обладнання для фарбування тканин та автоматичний розкрійний комплекс.

Фото: https://www.facebook.com/ERAUkraine