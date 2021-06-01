Мешканки Львівського геріатричного пансіонату в’яжуть речі на замовлення
Про це повідомляє Суспільне Львів, передає Укрінформ.
Бабусі в’яжуть іграшки для недоношених дітей, які волонтери віддають у перинатальні центри, інші вироби виготовляють на замовлення.
Жінки зароблять 60% від продажу. За решту коштів закуповують нові матеріали, оплачують роботу майстрині Наталії Дубан, яка проводить майстер-класи.
«В’яжемо різне: шкарпетки, шалики, шапки, от іграшки почали в'язати цього місяця. Для бабусь це дуже корисно й важливо, тому що так вони проводять свій час. Бабусі казали, що коли вони в’яжуть, вони мають певну мету», - розповідає майстриня.
За словами засновниці ГО «Старість на радість» Оксани Бриндзак, проєкт має назву «Вбрані», замовлення приймають на сторінці в Instagram. Наразі проєкт подали на грант «Відродження», тому вся інформація про нього є на платформі «Спільнокошт».
«Зараз ми зібрали понад 23% суми для того, щоб і в інших пансіонатах також створити схоже підприємництво, залучити більше майстринь і більше бабусь», - каже Олена Бриндзак.
Усі охочі можуть допомогти матеріалами.
Фото: Суспільне Львів