Мешканки Львівського геріатричного пансіонату в’яжуть речі на замовлення

Жінки роблять шкарпетки, шарфи, шапки та іграшки. Речі продають через соцмережі волонтери організації «Старість на радість».

Про це повідомляє Суспільне Львів, передає Укрінформ.

Бабусі в’яжуть іграшки для недоношених дітей, які волонтери віддають у перинатальні центри, інші вироби виготовляють на замовлення.

Жінки зароблять 60% від продажу. За решту коштів закуповують нові матеріали, оплачують роботу майстрині Наталії Дубан, яка проводить майстер-класи.

«В’яжемо різне: шкарпетки, шалики, шапки, от іграшки почали в'язати цього місяця. Для бабусь це дуже корисно й важливо, тому що так вони проводять свій час. Бабусі казали, що коли вони в’яжуть, вони мають певну мету», - розповідає майстриня.

За словами засновниці ГО «Старість на радість» Оксани Бриндзак, проєкт має назву «Вбрані», замовлення приймають на сторінці в Instagram. Наразі проєкт подали на грант «Відродження», тому вся інформація про нього є на платформі «Спільнокошт».

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«Зараз ми зібрали понад 23% суми для того, щоб і в інших пансіонатах також створити схоже підприємництво, залучити більше майстринь і більше бабусь», - каже Олена Бриндзак.

Усі охочі можуть допомогти матеріалами.

Фото: Суспільне Львів