У Львові літніх людей безкоштовно навчають працювати з гаджетами

Громадська організація запрошує на курси, де вчать оплачувати комунальні послуги онлайн, користуватися інтернет-банкінгом, шукати інформацію та спілкуватися в соцмережах.

Навчання проводить ГО «Суспільство і право» в рамках соціально-культурного проєкту «Мобільна грамотність для людей поважного віку», повідомила кореспондентові Укрінформу керівниця цього проєкту Мар’яна Багній.

«Навчання стартувало минулого тижня. Зараз ми маємо 3 групи, орієнтовно по 7-9 чоловік. На кожну групу розраховано по 10 занять. Ми допомагаємо підвищити рівень цифрової обізнаності людей поважного віку шляхом навчання роботи на смартфоні, планшеті та в мережі інтернет. Під час пандемії дуже багато послуг і можливостей перейшли в онлайн, тому ми таким чином відкриваємо літнім людям нові можливості. Зважаючи на попит нашого навчання серед людей похилого віку, через тиждень плануємо оголосити ще про новий набір», - зазначила Багній.

Проєкт передбачає безкоштовне навчання цільової групи, зокрема – користуванню соціальними мережами, електронною поштою, вмінню використовувати Google-карти, мобільні програми, знаходити, фільтрувати та використовувати інформацію, оплачувати комунальні послуги, купувати квитки онлайн, знати правила безпеки в інтернеті, privat24 тощо.

Проєкт триватиме до грудня 2021 року.

Фото: ГО «Суспільство і право»