Черешня: чим корисна ця ягода

Настало літо, а разом з ним і сезон черешні, яка радує нас своїм соковитим і приємним кисло-солодким смаком. Але вона не тільки смачна, а ще й дуже корисна. В народі її називають «ягодою серця», тому що вона містить глюкозу та пектини, які дуже необхідні для головного органу людини – серця.

Укрінформ нагадує, чим саме корисна черешня.

З чого «зроблена» черешня

вітамінів А, В1, В2, В6, С, Е, Н і РР;

макро- і мікроелементів: калій, кальцій, магній, цинк, мідь і марганець, залізо, йод, фосфор;

багато цукрів (фруктоза, глюкоза);

кілька органічних кислот, включаючи яблучну;

клітковини;

каротиноїдів;

пектинів і великої кількості антоціанів – речовин з групи флавоноїдів.

УВАГА! Черешня на 82% складаються з води, містить 16% вуглеводів, 1% білка і практично не має жиру - 0,2%. Крім того, черешня містить всього 50 ккал на 100 г.

Корисні властивості

- покращує обмінні процеси, піднімає рівень гемоглобіну;

- добре впливає на імунну систему, запобігаючи виникненню вірусів і захворювань ГРВІ;

- благотворно діє на нервову систему, допомагає при неврозах;

- має легку сечогінну дію, знижує набряклість, видаляє зайву рідину;

- надає стимулюючу дію на органи шлунково-кишкового тракту;

- благотворно діє на роботу щитовидної залози;

- позитивно впливає на кров і знижує вміст в ній холестерину, попереджаючи утворення тромбів;

- підтримує організм при захворюваннях нирок і печінки;

- служить профілактичним засобом при гіпертонії і навіть атеросклерозі, нормалізує тиск, знижує ризик виникнення серцевих захворювань;

- запобігає хворобі Альцгеймера, знижує ризик інсульту;

- зміцнює волосся, нігті і кістки.

А ЩЕ

- 20 ягід черешні можуть замінити одну таблетку знеболюючого препарату при ревматизмі, артриті та подагрі.

Черешня протипоказана

- при метеоризмі, спайках кишечника, діабеті і підвищеній кислотності шлунка;

- при гострих формах гастриту і виразки;

- дітям до одного року;

- схильним до алергії та при індивідуальній непереносимості;

ВАЖЛИВО! Не варто їсти черешню натщесерце або безпосередньо після їжі (повинно пройти близько 30-40 хв після прийому їжі), оскільки це може викликати газоутворення або розлад шлунка.

Цікаві факти

- у 2020 році за даними Української асоціації аграрного експорту, Україна посіла друге місце у світі за обсягом виробництва черешень. Українські садівники вирощують колосальні обсяги ягоди - 133 тис. тонн щороку. При цьому, лише 20% черешні вирощують професійні аграрії;

- усього у світі нараховується дві тисячі сортів черешні, з яких за останні 30 років створено 500, і 300 з них – нашими вітчизняними селекціонерами;

- у листопаді 2019 року на півдні Чилі зареєстрували новий рекорд Гіннеса - найбільший плід черешні. Її вага - 23,9 г. Попередній рекорд зареєстровано в Італії в 2003 році, вага тієї ягоди 21,7 г;

- палітра кольорів черешні дуже різноманітна – від світло-жовтого (майже білого), жовтого, рожевого, червоного, темно-вишневого до практично чорного.

- у вересні 2020 року Мелітопольська черешня отримала офіційне звання географічного бренду і матиме право на визнання в ЄС.

ДО РЕЧІ

З черешні можна приготувати компоти, в тому числі і на зиму, варення, джеми, мармелад, вино. Крім того, черешню використовують як начинку для вареників, пирогів, рулетів.