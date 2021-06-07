На Черкащині запрацювала сонячна електростанція потужністю 25 мВт

У місті Кам'янка, що на Черкащині, запрацювала сонячна електростанція (СЕС) потужністю 25 мВт, побудована норвезькою компанією Scatec. Обійшлась вона іноземцям в 30,5 мільйонів євро.

Про це розповів голова правління ПАТ «Черкасиобленерго» Олег Самчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ведення в дію сонячної станції є важливою подією для Черкащини. Оскільки з одного боку мова йде про об’єкт зеленої енергетики, а з іншого – технічне переоснащення ПС 150/35/10 кВ «Кам’янка» – єдиного джерела живлення електроенергії в Кам’янському районі. Це відкриває серйозні перспективи економічного розвитку завдяки збільшенню трансформаторної потужності», - каже фахівець.

За його словами, реалізація проєкту розпочалась ще у січні 2019 року на території колишнього цукрового заводу, площа якого 50 га. На сьогодні там встановлено 84 тисячі сонячних панелей, а загальна вартість проєкту – 30,5 млн євро.

Приєднанням до своїх електромереж СЕС займались представники «Черкасиобленерго», які перед експлуатацією станції фактично перебудували підстанцію в Кам’янці, зокрема «оновили» трансформатори, встановили елегазові вимикачі та лінійне комутаційне обладнання.

«Проєкт мав підтримку з боку всіх органів влади, що демонструє прагнення використовувати потенціал «зеленої» енергетики в регіоні з метою економічного зростання та енергонезалежності», - додав Самчук.

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Норвезька компанія Scatec, із головним офісом у місті Осло, є провідним виробником відновлюваної енергії, що постачає доступну та чисту енергію по всьому світу. Вона будує та експлуатує сонячні, вітрові та гідроелектростанції, а також системи для зберігання енергії у 20-ти країнах, що знаходяться в різних куточках планети.

Фото з відкритих джерел