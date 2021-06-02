У травні українці взяли кредити на майже 100 мільйонів гривень на утеплення житла

У травні українці залучили 99,4 млн грн «теплих кредитів».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження.

«Держенергоефективності підбило підсумки моніторингу дії програми «теплих кредитів» у травні. Як показує статистика, за місяць ще близько 2500 сімей взяли 99,4 млн грн «теплих кредитів» у банках на енергоефективні цілі», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у травні банки видали 89,9 млн грн кредитів на утеплення приватних будинків та 9,5 млн грн кредитів – на придбання твердопаливних котлів.

Усього від початку дії програми підтримки енергоефективних заходів у 2021 році 9 364 родини отримали в державних банках (Ощадбанку та Укргазбанку) 373 млн грн «теплих кредитів».

Як повідомлялося, за 6 років запровадження державної допомоги в рамках програми «теплих кредитів» цією можливістю скористалися більш як 850 тис. родин. У 2021 році цільовою групою для видачі «теплих кредитів» стали приватні будинки, а за кошти кредиту можна придбати «розумні лічильники» електроенергії, зарядні станції для електромобілів, системи накопичення енергії тощо.

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