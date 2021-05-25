Студент з Німеччини розробив вуличний ліхтар, який живиться енергією вітру

Студент Берлінського університету мистецтв Тобіас Трубенбахер створив енергоефективний ліхтар, щоб зменшити викиди парникових газів.

Про це повідомляє Fast Company, передає Укрінформ.

Вуличний ліхтар отримує енергію від вітряної турбіни. Він має акумуляторну батарею, яка накопичує вироблену електроенергію. Тому ліхтар може працювати незалежно він напрямку та сили вітру. Вмикається ліхтар, коли наближається перехожий.

Наразі студент випробував два робочих зразки у Берліні.

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Як зазначається у повідомленні, майже 83% світового населення живе під зовнішнім освітленням. Це може негативно впливати на міграцію тварин та позначитись на їх біорізноманітті.

Фото: Pixabay