Німецький архітектор розробив велопішохідний тунель із сонячних панелей

Німецький архітектор Пітер Куцзія розробив тунель із сонячних панелей «Solar Veloroute» для велосипедистів і пішоходів, 1 км якого зможе забезпечити електроенергією близько 750 будинків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Inceptive Mind.

Тунель складається з частково закритої арки, побудованої із встановлених одна на одну сонячних панелей, прикріплених до сталевих прогонів з труб. Такий дах захищає велосипедистів і пішоходів від сонця, а також інших несприятливих погодних умов, і виробляє електроенергію.

Фотоелектрична конструкція тунелю накопичує електроенергію, що виробляється сонячною енергією протягом дня, яку можна використовувати для місцевих зарядних станцій і освітлення, а її надлишки можна розподілити для додаткових послуг.

За словами Куцзія, всього один кілометр конструкції Solar Veloroute може забезпечити близько 2 000 МВт-год електроенергії для 750 будинків або забезпечити електрикою більш як 1 000 електромобілів, що проїжджають 11 000 кілометрів за рік.

Проект Solar Veloroute може бути адаптований до будь-якого місця розташування і кліматичної зони.

Фото з відкритих джерел