Рівненщина заощаджує на «зеленій енергетиці»

Понад пів тисячі домогосподарств Рівненської області заощаджують на електроенергії завдяки сонячним панелям.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення пресслужби облдержадміністрації.

«Понад 560 домогосподарств Рівненщини встановили сонячні панелі для власних потреб. Лише цього року на «зелену енергетику» перейшли 45 родин, а в минулому році – 115. Наразі загальна потужність усіх станцій в домогосподарствах становить 14,6 МВт, з яких 1,4 МВт – встановлено цьогоріч, а 3,1 МВт – у 2020 році», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в області «чисту» енергію за допомогою сонячних електростанцій виробляють 6 непобутових об’єктів, загальна потужність яких – 3,5 МВт, за допомогою біогазових установок – 2 об’єкти потужністю 1 МВт та 3 об’єкти за допомогою гідроенергії потужністю 1,3 МВт.

Вже цього року в експлуатацію введено 1,8 МВт потужностей з виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії.

Нині все більше жителів області долучаються до виробництва «чистої» енергії, продаючи за «зеленим тарифом» надлишок електроенергії, яка не використовується на побутові потреби. Це спонукає власників станцій до раціонального енергоспоживання та впровадження енергозберігаючих заходів і дає змогу не бути залежними від енергопостачальника.

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Як повідомляло агентство, загалом в Україні вже понад 31 тисяча домогосподарств використовують «чисту» електроенергію, встановивши сонячні електростанції (СЕСд).

Лише за перший квартал цього року ще 2 тисячі домогосподарств встановили сонячні електростанції.

Загальна потужність всіх СЕСд - 780 МВт.

Фото з відкритих джерел