Школярі у Житомирі розписали петриківкою частину проїзду біля ліцею

Мистецькою акцією школярі та художниця хотіли продемонструвати, що міський простір має бути безпечним для пішоходів.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіла координатор проєкту «TUMI: шлях до школи» Аліна Кундіч.

«Під час мистецької акції близько 100 учасників разом із художницею Анастасією Сладковською перетворили вуличний простір на дружній до дітей. В артінтервенції взяли участь не лише ліцеїсти, а й дорослі, які розмалювали частину проїзду. Щодня провулком рухаються близько 1500 дітей, там багато автомобілів і на одній його частині паркують транспорт. Ми намагалися показати, що у зоні школи пріоритет має віддаватися дітям, їхньому безпечному і комфортному пересуванню, тобто це альтернативне бачення того, як може бути без авто», - зазначила Кундіч.

За її словами, ділянкою щодня рухаються 40% пішоходів та 60% водіїв. Через велику кількість транспорту це створює дискомфорт для школярів, які йдуть до ліцею.

Мистецька акція тривала близько 10 днів, учні екологічного ліцею №24 разом із художницею розмалювали 150 квадратних метрів провулку, площа якого становить 600 квадратних метрів.

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У композиції, яку створили на асфальті, закладена ідея відродження українських традицій в сучасному мистецтві. Зокрема, вона поєднує мотиви петриківського розпису з новими образами та сенсами.

Фото: Андрій Дідківський