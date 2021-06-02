Україна посіла перше місце в рейтингу країн за доступністю автоподорожей
Про це йдеться на сайті пошуковика momondo, передає Укрінформ.
Аналіз здійснювався за 17 показниками у наступних категоріях: погода, безпека та інфраструктура, ціни, трафік і навколишнє середовище, прокат авто, природа та пам’ятки.
Категорія «ціни» показує, наскільки в країні доступне пальне, проживання та паркування, а також політику плати за проїзд автомагістралями.
«Україна посіла перше місце, оскільки тут дешевий бензин, дуже конкурентоспроможні ціни на житло, недороге паркування та безкоштовні дороги», - йдеться у дослідженні.
Як зазначається на сайті, Португалія зайняла перше місце як найкраща країна для автомобільної поїздки в Європі. Вона отримала високі оцінки за якість доріг, привабливість природи та кількість пам’яток, а також ціни на оренду авто та майже відсутність заторів на дорозі.
Наступне місце дісталось Іспанії, яка має переваги за таким ж показниками. Третє місце отримав Люксембург завдяки своїй дивовижній природі та визначним пам’яткам. Також тут прийнятні ціни на прокат авто, проживання і пальне, безкоштовні дороги.
Фото з відкритих джерел