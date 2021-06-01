«Відкриті бульвари»: у Нью-Йорку створять нові громадські простори

Місцева влада розширить простір для закладів громадського харчування, культурних закладів та пішоходів.

Про це повідомляє Аrchdaily, передає Укрінформ.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо оголосив про запуск програми «Відкриті бульвари» - ініціативи, яка тимчасово перекриє транспортний рух на 15 бульварах. За цей час створять десять багатоквартальних коридорів через п’ять районів міста. Ініціатива спрямована на розвиток туристичної діяльності в різних локаціях міста.

За словами заступниці мера Лаури Енглін, цього літа жителі Нью-Йорку отримають більше відкритого простору. «Вільні бульвари» стануть чудовим місцем для обідів, їзди на велосипеді та культурних подій.

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Як зазначається у повідомленні, муніципалітет відзначить проєкт брендованими ліхтарними транспарантами та воротами біля входів, а також міськими меблями.

Ініціатива «Відкриті бульвари» заснована на проєктах «Відкриті вулиці» та «Відкриті ресторани», які змінили міське середовище. Також «Відриті бульвари» є частиною ініціативи Vision Zero - стратегії, спрямованої на скорочення числа загиблих у результаті дорожньо-транспортних пригод до нуля протягом десяти років.

Фото з відкритих джерел