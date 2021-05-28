У Львові облаштували сучасний громадський простір
Фото
Укрінформ
Екомайданчик у парку для дітей та дорослих з’явився за підтримки активних мешканців міста та кошти громадського бюджету Львова.
Про це йдеться на Фейсбук-сторінці «Львів. Містобудування», передає Укріформ.
Під час проєктування майданчика передбачили різноманітні елементи для активного відпочинку – тенісний стіл, колоди для балансування.
«Основний матеріал майданчика – дерево. А дерево – це безпечно, екологічно і просто гарно. Природний колір органічно вписується у ландшафт парку», - зазначається у повідомленні.
На території парку «Горіховий Гай», де розташований ігровий простір, встановили зручні лежаки для відпочинку, а також столики та лавки.
Автором проєкту є ЛКП «Інститут просторового розвитку».
Фото: https://www.facebook.com/lvivmistobud