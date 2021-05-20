На Чернігівщині мешканці самотужки облаштували парк і велопрокат

У Сосницькій ОТГ налагодили безкоштовний прокат велосипедів, систематизований вивіз сміття та облаштували парк.

Про це йдеться у сюжеті Deutsche Welle, передає Укрінформ.

У громаді працює дві клініки для тварин та ветаптека. Їх відкрив ветеринар Ігор Ярина, який декілька років тому переїхав у смт Сосниця.

За його словами, тут доглядають за безпритульним тваринами – безкоштовно надають їм медичні послуги, годують.

Попри незначне фінансування керівництво тергромади запровадило безкоштовний велопрокат. Це альтернатива відсутньому в селищі громадському транспорту.

Як зазначається у сюжеті, велопарковки перебувають під відеонаглядом та освітлюються від сонячних батарей. Кожен двоколісний транспорт оснащений GPS-датчиком. Також можна скористатись мобільною майстернею.

Ідею байкшерінгу запозичили у Польщі. Грант на 400 тисяч гривень отримали від Польського фонду за перемогу у конкурсі. Решту коштів, а саме 50 тисяч гривень, доклали мешканці.

Долучитися до розвитку громади може кожен, зокрема через «Бюджет участі». Таким чином, мешканці села встановили лавки та дитячий майданчик у парку.

За словами голови Сосницької ОТГ Андрія Портного, деякі витрати скоротили. Наприклад, перестали вивозити опале листя. Тепер ними утеплюють на зиму рослини.

Почався благоустрій громади з налагодження вивезення сміття. Ще минулого року такої послуги тут не було.

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У планах громади – знайти фінансування для будівництва готелю та розвитку зеленого туризму, створити нові робочі місця.

Фото з відкритих джерел