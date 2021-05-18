У чотирьох громадах Тернопільщини будуватимуть вітроелектростанції

Будівництво вітрових електростанції вирішено розпочати у чотирьох громадах Тернопільської області.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення пресслужби облдержадміністрації.

«Меморандум про співпрацю щодо будівництва електростанцій підписали голова ОДА та представник ТОВ «ЮФБ Інжинірінг». Документом передбачено співпрацю сторін щодо будівництва вітрових електростанцій загальною потужністю 25,3 МВт на території Підволочиської, Кременецької, Почаївської та Вишнівецької територіальних громад», - йдеться у повідомленні.

Окрім того, в рамках проєкту планується установка вітротурбін компанії Vestas, яка понад 40 років успішно працює на ринку вітроенергетики у 84 країнах, обслуговуючи вітротурбіни потужністю понад 117 ГВт.

Як повідомили кореспонденту агентства в обласному управлінні економіки, Тернопільщина в останні роки взяла курс на впровадження відновлювальних джерел енергії. Тут вважають, що це - один з шляхів захисту довкілля та зміцнення енергетичної безпеки, скорочення викидів СО2.

Нині Тернопільщина посідає друге місце в Україні за показником впровадження відновлювальних джерел енергії.

Як альтернативу, в області використовують енергію сонця, вітру та води. В регіоні розміщено 16 гідроелектростанцій, 2 вітрових та понад 3 тис. приватних і майже 40 промислових сонячних електростанцій.

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Раніше агентство повідомляло, що Указом Президента України від 23 березня 2021 року «Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації» Кабінету Міністрів було доручено у 6-місячний термін розробити та затвердити національний план дій з розвитку відновлювальної енергетики на період до 2030 року.

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