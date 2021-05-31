На хакатоні в Сумах обговорили альтернативу пластику
Про це кореспондентові Укрінформу розповіла співорганізатор хакатону, координатор міжнародного проєкту «Продукування та поширення ідей циркулярної економіки відповідно до Плану дій ЄС» за програмою Еразмус+ Жан Моне, старший науковий співробітник науково-дослідної частини Сумського національного аграрного університету Тетяна Шевченко.
«У першому міжнародному Plastic Challenge Hackathon 2021 взяли участь понад 50 учасників з різних регіонів України та Румунії. Під час заходу шукали ідеї щодо розробки біопластиків як екологічної альтернативи традиційним пластикам, сприяння їх розвитку та комерціалізації, прогресивні технології сортування та рециклінгу відходів з полімерів, попередження утворення відходів пластику», - зазначила Шевченко.
За її словами, на конкурсі ідей перше місце здобула команда Університету державної фіскальної служби України, яка розробила пропозиції з податкового стимулювання екологічних ініціатив виробників.
Друге місце посіли представники Херсонського державного аграрно-економічного університету, котрі розробили технологію вирощування мікологічного біоматеріалу (грибів) для створення екологічних і органічних промислових товарів.
На третьому місці опинилася команда Інституту прикладної фізики НАН України, що запропонувала виробляти біорозкладну плівку з хітину.
Усі переможці отримали грошову винагороду.
Окрім того, грошовий приз за спеціальним кейсом від партнера хакатону отримав проєкт студентки Сумського національного аграрного університету, які запропонували створювати біопакування з органічних відходів
Рlastic Challenge Hackathon 2021 є партнерським заходом Європейського зеленого тижня (EU Green Week). Захід проходив на базі Сумського національного аграрного університету.
Фото надали Тетяна Шевченко, Юрій Данько