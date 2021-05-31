«Тримай свій баланс»: у Маріуполі відкрили мурал про психічне здоров’я

«Тримай свій баланс»: у Маріуполі відкрили мурал про психічне здоров’я
Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради, передає Укрінформ.
«Тримати баланс – значить берегти своє психічне здоров’я. Дозволяти собі переживати різні емоційні стани. Дозволяти собі відпочивати. Не боятися звертатися за допомогою до фахівців», - зазначив директор департаменту охорони здоров'я Андрій Ремпель.
Стінопис створили за фінансової підтримки Швейцарської конфедерації з ініціативи проєкту «Психічне здоров’я для України» спільно з міською владою Маріуполя і Маріупольського відділення ГО «Українська академія лідерства».
У міській раді сподіваються, що цей мурал не тільки буде нагадувати мешканцям Маріуполя про важливість підтримки свого психічного здоров'я, а й становитиме культурну цінність для міста в майбутньому.
Фото: https://mariupolrada.gov.ua/