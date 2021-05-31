«Тримай свій баланс»: у Маріуполі відкрили мурал про психічне здоров’я

Стінопис авторства художників Сергія та Віталія Грех привертає увагу до проблеми психічного здоров’я людини, а всі елементи малюнку свідчать, що головне – емоційна рівновага.

Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради, передає Укрінформ.

«Тримати баланс – значить берегти своє психічне здоров’я. Дозволяти собі переживати різні емоційні стани. Дозволяти собі відпочивати. Не боятися звертатися за допомогою до фахівців», - зазначив директор департаменту охорони здоров'я Андрій Ремпель.

Стінопис створили за фінансової підтримки Швейцарської конфедерації з ініціативи проєкту «Психічне здоров’я для України» спільно з міською владою Маріуполя і Маріупольського відділення ГО «Українська академія лідерства».

У міській раді сподіваються, що цей мурал не тільки буде нагадувати мешканцям Маріуполя про важливість підтримки свого психічного здоров'я, а й становитиме культурну цінність для міста в майбутньому.

Фото: https://mariupolrada.gov.ua/