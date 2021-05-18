5 правил психологічної допомоги при стресі: поради від Центру громадського здоров’я

У ЦГЗ розповіли, як допомогти людині, яка не може самостійно впоратися зі стресом.

Про це йдеться на сторінці Центру здоров’я у Facebook, передає Укрінформ.

«Між самодопомогою у стресових ситуаціях та зверненням до фахівця з психічного здоров’я є ще один етап — перша психологічна допомога за принципом «рівний рівному». Цей підхід часто використовують у спільнотах: серед ветеранів, медиків, ЛГБТ-людей», - йдеться у повідомленні.

Спочатку проблему необхідно впізнати. Варто підійти до людини та дати їй знати, що за неї переживають. Висловлювати занепокоєння можна через факти та «я-повідомлення». Наприклад, «я бачу, що ти плакав вчора», «мене турбує те, що ти перестала дотримуватися свого ранкового кавового ритуалу». Запитайте чи готова людина поговорити про це.

«Немає жодних гарантій, що людина одразу ж відкриється вам, але не потрібно наполягати. Важливо дати відчути, що вам не байдуже. Це дуже цінно», - наголосили у Центрі здоров’я.

Далі варто вислухати та не засуджувати людину, яка ділиться своїми переживаннями. Тут важливо не порівнювати її досвід зі своїм.

Третім кроком є небайдужа реакція до проблем людини.

«Порадьте людині техніки самодопомоги, нагадайте, що ви поруч і завжди готові допомогти, поділіться інформацією про те, як впоратися із стресом або іншими сильними емоційними переживаннями», - зазначають фахівці.

Наступна сходинка – запропонувати звернутися по допомогу до спеціаліста з психічного здоров’я. Варто бути готовими, що людина може відмовити. Ця пропозиція може пролунати як один із варіантів впоратися із проблемами, які зараз турбують людину. Важливо донести, що звертатися по допомогу — це не соромно, це нормально.

Фахівці Центру здоров’я радять через певний час переконатися, що людина відвідала фахівця з психічного здоров’я або звернулася по кваліфіковану допомогу у будь-який інший спосіб (зателефонувала на гарячу лінію, сходила на групову терапію тощо). Це буде останній крок.

Як зазначають у повідомленні, ці п’ять кроків не стосуються тих випадків, коли людина переживає панічну атаку або має суїцидальні думки. У такому випадку варто наполягати на візиті до психотерапевта або психіатра, адже це ситуації, які вимагають негайного реагування.

Фото з відкритих джерел