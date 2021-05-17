При перших ознаках депресії слід здати аналіз крові та приймати омега-3
Укрінформ
У разі виявлення симптомів депресії необхідно виключити дисфункцію щитовидної залози, дефіцит вітаміну D3 та вітамінів групи В.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці написала лікар-гінеколог та авторка проєкту Школа жіночого здоров'я Наталія Сіліна, передає Укрінформ.
Крім аналізу крові необхідно щодня гуляти на свіжому повітрі, спілкуватися з рідними.
Також фахівчиня рекомендує звернутися до психіатра та психотерапевта.
«Чим раніше стартувати з лікуванням, тим кращий результат та стійкіша ремісія», – зазначила Наталія Сіліна.
Як зазначається у повідомленні, до симптомів депресії відносяться: знижена концентрація уваги, безпідставне відчуття провини, подавлений настрій, надмірна втома, постійна самокритика, думки про смерть або самогубство, втрата самоповаги, задоволення від життя та ініціативності.
Фото з відкритих джерел