При перших ознаках депресії слід здати аналіз крові та приймати омега-3

У разі виявлення симптомів депресії необхідно виключити дисфункцію щитовидної залози, дефіцит вітаміну D3 та вітамінів групи В.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці написала лікар-гінеколог та авторка проєкту Школа жіночого здоров'я Наталія Сіліна, передає Укрінформ.

Крім аналізу крові необхідно щодня гуляти на свіжому повітрі, спілкуватися з рідними.

Також фахівчиня рекомендує звернутися до психіатра та психотерапевта.

«Чим раніше стартувати з лікуванням, тим кращий результат та стійкіша ремісія», – зазначила Наталія Сіліна.

Як зазначається у повідомленні, до симптомів депресії відносяться: знижена концентрація уваги, безпідставне відчуття провини, подавлений настрій, надмірна втома, постійна самокритика, думки про смерть або самогубство, втрата самоповаги, задоволення від життя та ініціативності.

Фото з відкритих джерел