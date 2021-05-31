«МХП–Громаді» проведе безкоштовні кінопокази в дев’яти областях України

Протягом літа та вересня 2021 року відбудеться масштабний кінотур «Кіно просто неба», який охопить 9 областей України. Безкоштовно подивитись сучасне українське кіно зможуть понад пів мільйона людей.

Мета ініціативи — показати сучасне українське кіно громадам, у котрих немає кінотеатрів, які у звичних умовах не мають можливості перегляду фільмів на великому екрані та з якісним звуком, повідомили Укрінформу в пресслужбі МХП.

«Національний Тур «Кіно просто неба» реалізується Благодійним фондом «МХП–Громаді» у партнерстві з Асоціацією «Сприяння розвитку кінематографа в Україні – дивись українське!» та за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Амбасадорами проєкту стали зірки українського кінематографа Ірма Вітовська, Богдан Бенюк, Ахтем Сеітаблаєв», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проєкт охопить 9 областей України, кінопокази відбудуться в 48 населених пунктах, де працюють та допомагають розвитку громад підприємства холдингу МХП. Приєднатись до кінопереглядів зможуть і жителі сусідніх сіл, міст та містечок. Покриття туру охоплює близько 500 населених пунктів. Тож безкоштовно подивитись сучасне українське кіно отримають можливість більше ніж пів мільйона людей.

«Культура — надзвичайно важлива складова життя будь-якого суспільства, а кінематограф — одна з найзмістовніших та наймасовіших її форм. На жаль, в населених пунктах, де ми будемо проводити наш проєкт, вже роками немає регулярних кінопоказів. Тому місцеві жителі, фактично, відрізані від актуального кінодискурсу. «Кіно просто неба» виправить цю ситуацію. Під час реалізації такого цінного та унікального для України проєкту ми не тільки зробимо кінопокази, а реалізуємо ще ряд інших проєктів для населення в місцях присутності підприємств групи МХП. Впевнений, «Кіно просто неба» стане знаковою подією для наших громад», — прокоментував заступник голови правління МХП з корпоративної соціальної відповідальності Ігор Лещенко.

У МХП звертають увагу, що кінопокази національних фільмів відбудуться на стадіонах, літніх майданчиках та інших відкритих локаціях. Стрічки, які будуть демонструватись, мали змогу обрати самі громади — важливо показати те, що буде цікаво глядачеві: до показу у турі плануються повнометражні фільми останніх років, а також короткометражні фільми Проєкту «Дивись українське!».

«Ми давно планували зробити тур кінопоказів українського кіно по містечках та селищах, де немає кінотеатрів. Завдяки спільним зусиллям з нашими партнерами це стало можливим. Тур кінопоказів такого масштабу та тривалості буде відбуватися вперше. Для нас це дуже відповідально та радісно водночас», — розповів голова правління Асоціації «Сприяння розвитку кінематографа в Україні – дивись українське!» Андрій Різоль.

Для Туру «Кіно просто неба» створена медіаплатформа — кіномобіль зі спеціальною інженерною конструкцією. Це автономна мобільна автоплатформа з великим LED екраном, якісним звуком та всім необхідним обладнанням для забезпечення кінопоказів в будь-який час доби та незалежно від місцерозташування. Для гостей кінематографічних свят передбачені фудкорти, розповіли в МХП.

Першими відвідати кінопокази туру зможуть жителі села Мирне Бориспільського району Київської області — подія відбудеться 5 червня, та жителі міста Кагарлик Обухівського району Київської області, де кінопокази заплановані на 6 червня. Графік туру червня опублікований на офіційному сайті МХП.

Ініціативу «Кіно просто неба» було започатковано минулого року. Влітку 2020 відбулося 3 кінопокази українських стрічок у Миронівці (Київська обл.), Каневі (Черкаська обл.) та с. Степанці (Черкаська обл.). Покази відвідало близько 1500 людей, що є свідченням зацікавленості населення і наявності потреби споживати якісний український контент. А відповідно — стало поштовхом до масштабування проєкту. Тих, кому цікаво, як надалі розвиватиметься «КІНО ПРОСТО НЕБА», запрошуємо слідкувати за новинами за хештегом #ДивисьУкраїнськезМХП у соціальних мережах, додали в МХП.

Фото з відритих джерел та МХП