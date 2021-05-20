«МХП – Громаді» співфінансує на Вінниччині 19 проєктів розвитку

Благодійний фонд «МХП – Громаді» долучається до реалізації 19 проєктів у 16 ОТГ Вінниччини, які перемогли у конкурсі Вінницької обласної ради «Комфортні громади».

Загальний кошторис цих проєктів – майже 15 млн грн, співфінансування фонду становить 1,18 млн грн, повідомили Укрінформу в пресслужбі благодійного фонду.

Там зазначають, що всі підтримані проєкти відповідають 4 ключовим напрямам роботи фонду, передусім напряму «Спроможна громада», який стосується сталого розвитку громад через промоцію міжсекторального партнерства бізнесу, влади і громади. Співфінансування означених ініціатив є також логічним продовженням довготривалої програми фонду з освіти громад у написанні якісних грантових проєктів.

«За умовами конкурсу, Вінницька обласна рада надавала співфінансування лише у тому випадку, коли власний внесок учасника становив не менше 50% від загального бюджету проєкту. В процесі пошуку додаткових коштів майже всі громади області звернулися до нас, адже наш фонд лише у 2020 році реалізував 500 проєктів, близько третини з яких припали саме на Вінниччину. Ми детально ознайомилися з кожним зверненням і були надзвичайно раді, що наші зусилля в освіті громад дають дедалі кращі результати. Фонд був готовий підтримати 36 проєктів, гарантуючи співфінансування. За результатами конкурсу 19 з них стали переможцями», – розповів регіональний керівник із соціальних проєктів БФ «МХП – Громаді» Петро Андрієць.

За його словами, підтримані проєкти пов’язані з розвитком інфраструктури, культурного життя, доступної медицини, спорту та безпеки в громадах, де присутні підприємства агрохолдингу МХП. Мова йде про проведення та реконструкцію мереж вуличного освітлення, придбання медичного обладнання, ремонт храму, встановлення камер вуличного спостереження для безпеки жителів, благоустрій територій, ремонти будинків культури та спортивних майданчиків, створення центрів дозвілля і навіть поява в одній з громад ЦНАПу.

Громади-переможці конкурсу, які отримали співфінансування фонду, – Бабчинецька, Вендичанська, Гайсинська, Іванівська, Іллінецька, Краснопільська (2 проєкти), Ладижинська, Липовецька, Мурованокуриловецька, Немирівська, Станіславчицька (2 проєкти), Тростянецька, Тульчинська, Уланівська, Чернівецька (2 проєкти), Яришівська.

Як повідомлялося, конкурс «Комфортні громади» проводився Вінницькою обласною радою серед ОТГ регіону. Експертна рада визначила 70 переможців конкурсу та ухвалила рішення про фінансування на основі експертного оцінювання кожного проєкту, яких загалом подали 213. З бюджету на реалізацію проєктів-переможців буде виділено 20 млн грн. Залучені кошти територіальних громад та їхніх партнерів – 33,5 млн грн. За словами голови Вінницької обласної ради Вячеслава Соколового, мета «Комфортних громад» – розвиток місцевого самоврядування для того, щоб кожна громада на Вінниччині стала комфортною для її жителів.

Фото: incognita.com.ua

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