«СпільноФонд»: розпочинається масштабний проєкт партнерства у трьох областях України

Проєкт започаткували для інститутів громадянського суспільства та ініціативних груп територіальних громад Вінницької, Київської та Черкаської областей.

«СпільноФонд» націлений продемонструвати на практиці, що співпраця і спільне вирішення нагальних чи розвиткових потреб громади може дати поштовх до розвитку територіальних громад і створити платформу взаємодії. Успішні громади ті, у яких сектори впливу (влада, бізнес, громада) ефективно комунікують та спільно діють. Для того, аби відбулась така синергія, організатори планують дати комплекс необхідних навичок та знань для активних громад трьох областей.

В межах проєкту буде реалізовано комплекс заходів: навчання, обмін досвідом з успішними кейсами, залучення співфінансування для учасників/ць, надання дофінансування (гранту) для реалізації успішних проєктів, менторська підтримка протягом реалізації проєктів, фінальний форум, де будуть представлені реалізовані ідеї.

Результатом стануть успішно втілені фандрейзингові проєкти представників/ць територіальних громад Вінницької, Черкаської, Київської областей. Підсиленням для команд буде отримання співфінансування на реалізацію розроблених проєктів від Благодійного фонду “МХП-Громаді”.

Більше про проєкт можна буде дізнатись на інформаційних зустрічах, які будуть проведені в громадах Вінницької, Київської та Черкаської областей.

Про дату, місце та час проведення інформаційних зустрічей буде повідомлено під час пресконференції. Також інформацію опублікують на офіційних сторінках Фонду громади “Подільська громада” та Благодійного фонду “МХП-Громаді” у Facebook.

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Охочі взяти участь у проєкті можуть заповнити анкету за посиланням: https://bit.ly/3bhVXL2

Пресконференція, присвячена запуску масштабного проєкту партнерства “СпільноФонд”, відбудеться 20 травня о 10:00 в HUB “Місто змістів” (м. Вінниця, вулиця Пушкіна, 11).

Для реєстрації на пресконференцію та для уточнень по проєкту можна звертатись за телефонами: 0976131151, 0952027344.

Проєкт партнерства “СпільноФонд” став можливим завдяки синергії Фонду громади “Подільська громада”, Благодійного фонду “МХП-Громаді” за підтримки ІСАР Єднання у межах «Ініціативи секторальної підтримки громадянського суспільства», що реалізується ІСАР Єднання у консорціумі з Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) та Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку.

Фото з відкритих джерел та МХП