Житомир відправить на переробку до Європи 100 кілограмів відпрацьованих батарейок

Батарейки були зібрані у Житомирі в рамках місцевої екологічної ініціативи.

Про це повідомляє пресслужба Житомирської міської ради, передає Укрінформ.

«Теми ефективного поводження з твердими побутовими відходами, утилізації батарейок, зокрема, неодноразово піднімалися учасниками фестивалю «Майстерня міста Житомира» у попередні роки. Саме під час «Майстерні міста» було розроблено спеціальні бокси для збору батарейок, які були розміщені у приміщенні Житомирської міської ради та у школах міста», – розповів директор комунальної установи «Агенція розвитку міста» Борис Пахолюк.

Відпрацьовані батарейки установа «Агенція розвитку міста» планує відправити на румунський завод з переробки батарейок GreenWee.

Технологія переробки відпрацьованих батарейок передбачає, що спочатку на заводі будуть відсортовані батарейки за видом робочого елементу (різні типи батарейок перероблюються за різною технологією). Після переробки з них отримають такі метали: цинк, марганець, кадмій, нікель, літій, свинець. Вони будуть повторно використані у промисловості.

«Дуже важливо, що ці 100 кг відпрацьованих батарейок не поїдуть на наш полігон і не забруднюватимуть навколишнє середовище. І хоч наразі ми не можемо забезпечити переробку відпрацьованих батарейок в нашій громаді, проте такий невеличкий крок вагою 100 кг зможе показати приклад ефективного поводження з небезпечними відходами. Маю великі сподівання, що цей успішний кейс матиме продовження» – зазначила заступниця начальника відділу інфраструктурних проєктів, енергоефективності та промоцій департаменту економічного розвитку міської ради Валентина Седляр.

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Мета екологічної акції – зберегти навколишнє середовище від токсичних відходів, підвищити рівень екологічної свідомості та культури мешканців Житомирської міської територіальної громади, сприяти відповідальному ставленню до довкілля та екологічних проблем.

Фото: https://zt-rada.gov.ua/