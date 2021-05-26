Ісландська дизайнерка створює одяг із желе

Основні переваги лінійки напівпрозорих желейних топів у тому, що такий одяг можна легко переробити за необхідності.

Про це повідомляє Dezeen, передає Укрінформ.

Одяг виготовляють, змішуючи желатин або агар із водою. Додають натуральні барвники та цукровий спирт. Останній інгредієнт допомагає досягти пластичності. Суміш заливають у спеціальну форму і залишають на добу. Крім того, на речі наносять різноманітні візерунки.

«Цей метод виготовлення одягу безумовно змушує нас зупинитися і переосмислити наші поточні методи виробництва. Він пропонує техніку, яка виключає відходи під час виробництва й синтетичні матеріали»,- зазначає дизайнерка Валдіс Стейнарсдоттір.

Валдіс переконує, що такий одяг служитиме довго і є зручним. Кольори топів варіюються від світло-рожевих до темно-червоних.

Новинки дизайнерки будуть представлені в рамках фестивалю DesignMarch в Рейк’явіку.

Фото: Pixabay