У Миколаєві створили гончарню для молоді з ментальними порушеннями розвитку
Про це повідомляє Суспільне Миколаїв, передає Укрінформ.
«Вигадали таку гончарну майстерню, щоб у наших дітей була різноманітна робота. Вони можуть виготовити на кругу вироби, їх розфарбувати. Два рази на тиждень молодь, а тут лише ті, які досягли повноліття, можуть бути зайняті якоюсь справою. Зайнятість – це найголовніше», – розповідає голова громадської організації Наталя Григор’ян.
Урок у гончарні триває від години до чотирьох, залежить від емоційного стану учасників. Особливій молоді допомагають батьки та майстриня Оксана Томчук.
«Тут потрібно бути психологом. Дуже гарно відчувати їх, тому що вони особливі. І особливий кожен по-різному. І потрібен підхід», – зауважує майстриня.
Найвдаліші вироби гончарів виставляють на продаж.
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