У Миколаєві створили гончарню для молоді з ментальними порушеннями розвитку

Громадська організація «Намисто друзів» виграла на створення гончарної майстерні грант на 500 тисяч гривень.

Про це повідомляє Суспільне Миколаїв, передає Укрінформ.

«Вигадали таку гончарну майстерню, щоб у наших дітей була різноманітна робота. Вони можуть виготовити на кругу вироби, їх розфарбувати. Два рази на тиждень молодь, а тут лише ті, які досягли повноліття, можуть бути зайняті якоюсь справою. Зайнятість – це найголовніше», – розповідає голова громадської організації Наталя Григор’ян.

Урок у гончарні триває від години до чотирьох, залежить від емоційного стану учасників. Особливій молоді допомагають батьки та майстриня Оксана Томчук.

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«Тут потрібно бути психологом. Дуже гарно відчувати їх, тому що вони особливі. І особливий кожен по-різному. І потрібен підхід», – зауважує майстриня.

Найвдаліші вироби гончарів виставляють на продаж.

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