Південний Буг очистять за допомогою водоростей
Як передає Укрінформ, про це йдеться у сюжеті МТРК «Місто» .
«Вона запобігає цвітінню синьо-зелених водоростей, які отруйні і при рості споживають кисень, а хлорела навпаки споживає вуглець. Таким чином, у річці більше кисню, що впливає на рибу та чистоту води», - повідомив начальник управління з питань екології та контролю за благоустроєм Хмельницької міської ради Олександр Луков.
Зазначається, що в річку вселили 50 кг хлорели, яку придбали у підприємства з міста Бар на Вінниччині.
Те, що культура має позитивний вплив на Південний Буг, показав минулорічний експеримент, коли купальний сезон жодного разу не призупиняли, а всі аналізи води були в нормі.
За словами фахівців, у річці також має побільшати риби, для якої хлорела є кормом.
У подальшому за допомогою хлорели планують очищати й інші водойми Хмельницької громади.
Фото: https://khm.gov.ua/