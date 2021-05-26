Південний Буг очистять за допомогою водоростей

У Хмельницькому річку Південний Буг очистять за допомогою водорості хлорела, яка наситить воду киснем та слугуватиме кормом для риб.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у сюжеті МТРК «Місто» .

«Вона запобігає цвітінню синьо-зелених водоростей, які отруйні і при рості споживають кисень, а хлорела навпаки споживає вуглець. Таким чином, у річці більше кисню, що впливає на рибу та чистоту води», - повідомив начальник управління з питань екології та контролю за благоустроєм Хмельницької міської ради Олександр Луков.

Зазначається, що в річку вселили 50 кг хлорели, яку придбали у підприємства з міста Бар на Вінниччині.

Те, що культура має позитивний вплив на Південний Буг, показав минулорічний експеримент, коли купальний сезон жодного разу не призупиняли, а всі аналізи води були в нормі.

Читайте також: Студентка з Маріуполя виготовляє екологічні добрива з морських водоростей

За словами фахівців, у річці також має побільшати риби, для якої хлорела є кормом.

У подальшому за допомогою хлорели планують очищати й інші водойми Хмельницької громади.

Фото: https://khm.gov.ua/