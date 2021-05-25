Агрохолдинг МХП презентував R&D-лабораторію при Національному університеті харчових технологій.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі МХП.

«Це сучасна кухня-лабораторія, на базі якої студенти, молоді науковці та викладачі зможуть експериментувати над процесом приготування м’ясних виробів за допомогою сучасного обладнання, а також створювати перші прототипи нових продуктів. R&D-лабораторія буде розділена на холодний цех для обробки сировини та залу для приготування та презентації кулінарних шедеврів. Крім того, приміщення передбачає можливість проведення семінарів, майстер-класів, воркшопів», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що МХП планує запрошувати провідних українських та іноземних спеціалістів, які будуть ділитися досвідом та інноваційними підходами зі студентами та викладацьким складом університету.

У МХП звертають увагу, що R&D-лабораторія – це інвестиція компанії у нові знання, рішення і, цілком ймовірно, у нові продукти. Чим вище є якість дослідження, тим вище і якість готової продукції. МХП інвестує в науку та інновації, але головне – у створення продуктів високої якості, додали у компанії.

«Бізнесу без науки немає, і науки без підтримки бізнесу також немає. Гадаю, що така колаборація надасть можливість обом сторонам знайти цікаві рішення. Ми готові вкладати наші кошти, виробничі знання, давати можливості науковцям реалізувати свій потенціал. Ми хочемо взяти від науки ті рішення, які зможуть дозволити нам розвиватися швидше й винаходити нові продукти, які потрібні споживачу. Ми виховаємо науковців з новими поглядами на науку, виробництво, бізнес, і в майбутньому ці люди будуть нести наші ідеї й культуру. Адже бізнес – це не тільки про гроші, бізнес – це про розвиток науки, людей й цілої країни», - зазначила директор департаменту технології, якості та безпечності харчових продуктів МХП Олена Косюк.

Також повідомляється, що МХП інвестував близько 4,5 млн грн у цей проєкт.

«Мені приємно, що бізнеси повертаються до науки. Сучасна лабораторія з найновішим обладнанням дійсно зможе надати можливість студентам, аспірантам, науковцям підвищувати свій професійний рівень, а головне - займатися інноваціями. Ми щоденно харчуємося. І дуже важливо, щоб це харчування було якісним, корисним і безпечним. Саме для того, щоб так було й створено цю лабораторію», - прокоментував професор, доктор технічних наук, ректор НУХТ Олександр Шевченко.

У МХП зазначають, що така модель «відкритих інновацій» буде взаємовигідною, як для бізнесу, так і для науки. Це забезпечить: можливість розробки технологій і продуктів, які складно реалізувати самостійно; впровадження передових спеціалізованих технологій, ноу-хау і досвіду; виховання людських ресурсів; встановлення зв'язку з новими мережами контактів; гранти на спільні дослідження і розробки в FoodTech.

Фото з відкритих джерел та МХП