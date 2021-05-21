Гастровечеря, шаурма-вечірка та майстер-класи: Kurator від МХП взяв учать у InRest Fest

У Буковелі відбувся InRest Fest — один з найголовніших професійних заходів для рестораторів та шеф-кухарів в Україні.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі МХП.

Як зазначається у повідомленні, бренд української курятини для HoReCa ТМ Kurator від холдингу МХП виступив партнером події та вразив учасників шоу чималою кількістю активностей: від професійних майстер-класів до шаурма-вечірки.

«Наша компанія зараз трансформується, перетворюючись із сировинної на кулінарну. Ця трансформація має багато векторів, один із яких — поглиблення співпраці з індустрією гостинності. Звісно, ми не могли пропустити таку важливу для ринку подію, як InRest Fest. Задача бренду Kurator — стати справжнім партнером шеф-кухарів, і саме від цього ми відштовхувалися, формуючи нашу програму для фестивалю. Впевнена, саме за рахунок цього вона й вийшла такою цікавою та насиченою», — зауважила керівниця бренд-команди ТМ Kurator Наталія Шадчнева.

Загалом програма бренду вийшла насиченою навіть у межах такого масштабного заходу, як InRest Fest, та включала в себе:

Гала-вечерю від бренд-амбасадора ТМ Kurator Віталія Гуралевича за участі бренд-шефа МХП Іллі Демковського (19 травня); Майстер-клас з оптимізації фуд-косту від Віталія Гуралевича (20 травня); Презентацію-дегустацію нового продукту від бренду Kurator — курки Су-від — від Віталія Гуралевича за участі Іллі Демковського (20 травня); Шаурма party від бренд-амбасадора ТМ Kurator Віктора Тітова за участі бренд-шефа МХП Іллі Демковського (20 травня).

«InRest Fest — беззаперечно, одна з головних подій української ресторації. Він об’єднує найсильніших гравців ринку та вже понад 10 років розвиває наших шефів та рестораторів. Для бренду Kurator, який покликаний стати союзником цих людей, створюючи калібровані та допрацьовані продукти, що допомагають оптимізувати роботу кухні, а значить і витрати бізнесу, участь у такому заході — не тільки велика честь, але й цілком логічний бізнес-крок. Я дуже радий, що цього року я відвідую InRest саме в якості представника МХП», — поділився бренд-шеф МХП та відомий український шеф-кухар Ілля Демковський.

Як повідомлялося, агроіндустріальний холдинг МХП трансформується з сировинної компанії на кулінарну, що передбачує створення нових продуктів, сервісів та бізнес-моделей, які дозволять стати «ближче до тарілки споживача». ТМ Kurator — pro-series бренд української курятини добірної якості, створений для HoReCa спільноти. Ідея бренду — об’єднати професійну спільноту та створити партнерську взаємодію, що виявить здатність до вдосконалення в кожного професіонала.

Фото: МХП