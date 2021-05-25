Активісти у Сумах зібрали понад 860 кілограмів сміття

Агенція промоції «Суми» провела «ЕкоКрос», під час якого учасники протягом години прибирали територію поблизу річки Сумка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Суспільне Суми.

«Більше приходить людей з дітьми, це вже як сімейна акція. Якщо перший рік приходили переважно студенти, то сьогодні це й іноземні студенти, це і сім‘ї, діти», – зазначає організатор конкурсу Володимир Луговий.

Команди, які набрали найбільшу кількість сміття за вагою отримали заохочувальні призи.

Як повідомив організатор, за перше місце переможцям вручили смарт-годинники, за друге - навушники, а за третє - фірмові флешки.