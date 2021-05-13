В Івано-Франківську активісти самотужки побудували майданчик для сміття

Жителі двох п’ятиповерхівок у селі Чукалівка Івано-Франківської громади сортують побутові відходи вже декілька років. За власні кошти вони облаштували територію для збору сміття.

Про це йдеться у сюжеті Суспільне Карпати, передає Укрінформ.

Для побутових відходів біля будинків був лише один контейнер. Тому виникла потреба побудувати майданчик для сміття.

«Мешканці нашого ОСББ підтримали таку ідею, і наші чоловіки самостійно це робили. Всі разом згуртувалися, тому ось такий результат. Я думаю, відсотків, напевно, 85 з нашого ОСББ мешканців сортують сміття», - розповідає мешканка будинку Христина Федорищак.

Спочатку на відведеній території для сміття біля будинків жителі із дерев’яних піддонів змайстрували чотири контейнери для відходів. Пізніше збудували покриття над майданчиком для сміття. На матеріали витратили до п’яти тисяч гривень.

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Відсортоване сміття жителі будинків передають на підприємства для подальшої переробки. За виручені кошти від пластику, паперу та скла купують найнеобхідніше для ремонту будинків.

Фото: Суспільне Карпати