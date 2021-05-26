Листова гірчиця: корисні властивості

Листова гірчиця - це справжнє джерело корисних речовин, вітамінів, мікроелементів і амінокислот. Вона покращує апетит, сприяє підвищенню секреції шлункового соку, також доведено її антисептичну і протизапальну дію.

Укрінформ вирішив розказати чим саме корисна листова гірчиця.

Склад і калорійність листової гірчиці

Листя містять багато вітаміну С і групи В, каротин, рутин, солі кальцію, заліза, гірчичні ефірні масла та жирні кислоти: омега-3 та омега-6.

Також у складі гірчичного листя присутні вітаміни E, K, лютеїн, зеаксантин, альфа- і бета-каротин, калій, магній, натрій, фосфор, марганець, мідь, цинк, фолієва кислота та амінокислоти: аргінін, валін, гістидин, лізин та ін.

Всього ж до складу листової гірчиці входять 19 вітамінів, 10 мінералів, різні жирні кислоти та 18 амінокислот.

Листя вважаються низькокалорійними: на 100 г всього 26 ккал.

Корисні властивості листя гірчиці

- листя зміцнюють імунну систему;

- покращують апетит, підсилюють секрецію шлункового соку, знижують рівень холестерину в крові;

- нормалізують артеріальний тиск та є профілактикою від серцево-судинних захворювань;

- допомагають при ревматизмі і подагрі, псоріазі, метеоризмі, хворобах печінки і жовчного міхура, виводять токсини, мають легкий проносний ефект, виліковують хронічні запори;

- при респіраторних захворюваннях та астми;

- попереджають рак;

- запобігають артриту, остеопорозу;

- при цукровому діабеті.

Коли збирають листя гірчиці

Збір листя гірчиці частіше починають тоді, коли висота рослини досягла 30 см. Настає цей момент приблизно через 3 тижні після сходів насіння.

Як вибрати і зберігати листя гірчиці

При купівлі потрібно звертати увагу на свіжість листя, вони повинні бути рівномірно забарвленими, без світлих або темних плям, слідів псування. Світлі або жовті листочки можуть говорити про те, що вони зібрані давно.

У холодильнику листя зберігають до тижня, якщо їх поставити в стакан з водою. Для зберігання на зиму, потрібно їх вимити і обсушені листя нарізати та упакувати в щільний пакет, зберігати в морозилці. Також можна висушити листя в електросушарці.

Що можна приготувати з листя гірчиці

Салатна гірчиця має великі соковиті листя, що володіють пікантним пряним смаком, який поєднує в собі нотки редьки, хрону і гострої гірчиці. Листя відмінно доповнюють бекон, шинку, солоне м'ясо та копчену індичку, а також стануть відмінним гарніром для запеченої риби чи м'ясних страв з яловичини, свинини, курки та іншої птиці.

Готують салат, суп, борщ, рагу, смузі. Добре поєднується з капустою, огірками, яблуком, імбиром, лимоном.

Маринувати листя можна з цукром, лимонним соком, часником, яблучним оцтом.

Як використовують насіння гірчиці

З насіння гірчиці роблять гірчичне масло, яке в рази корисніше за соняшникову. Воно ніколи не стане гірким і відмінно підходить для приготування випічки, овочевих або грибних консервацій.

З насіння гірчиці роблять найвідоміший продукт – гірчицю.

У фармацевтиці з насіння роблять гірчичники, а також насіння входить до складу шлункового збору.

Протипоказання

- при хворобах нирок і жовчного міхура: оксалати, наявні в листі, можуть спровокувати появу каменів;

- при прийомі засобів, що розріджують кров;

- при прийомі кальцію: вітамін К не дозволяє йому засвоюватися в повному обсязі;

- при виразках шлунково-кишкового тракту;

- при важких серцевих недугах;

- при гастриті або виразці;

- при індивідуальній непереносимості.

Фото: https://woodstar.com.ua/